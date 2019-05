Buongiorno, ringrazio Carla che mi ha mandato questo ricetta molto gustosa, un piatto saporito che possiamo utilizzare sia come antipasto, sia come secondo. Il sapore delle cozze è esaltato ancora di più dallo zafferano, una spezia preziosa, e dal timo e l'alloro. La maggior parte dello Zafferano proviene dall'Iran ma anche in Italia si coltiva la pianta da cui si ricava lo zafferano; si ottiene da una particolare varietà di croco, Crocus sativus, una pianta della famiglia delle Iridacee, del quale si utilizzano i tre stimmi, la parte destinata a ricevere il polline, raccolti a mano ed essiccati.

In Toscana ci sono varie aziende che coltivano e producono lo zafferano nel comune di Fucecchio, nel Casentino, San Gimignano, sulle colline Fiorentine qui c'è proprio l'Associazione Produttori Zafferano delle Colline Fiorentine.

Lo zafferano in ogni ricetta sarebbe meglio aggiungerlo quasi a fine cottura dal momento che è molto sensibile al calore per non disperdere le sue proprietà.

Come usare gli stimmi di zafferano in cucina:

Mettete gli stimmi in una tazzina insieme ad acqua molto calda. Potete anche usare latte o brodo.

Lasciate in infusione per 40/60 minuti coprendo la tazzina.

Versate il preparato nella vostra ricetta, meglio a fine cottura, per non far cuocere lo zafferano.

Vi lascio un'altro link dove troverete la storia, le proprietà di questa spezia:

Cozze allo zafferano

Ingredienti per 4 persone

1Kg di cozze

1 spicchio di aglio

Prezzemolo

1 bicchiere di vino bianco

1 bustina di zafferano in polvere

100 g di Pomodori pelati

Timo

Alloro

Sale e pepe

Preparazione:

pulite le cozze togliendo le incrostazioni, togliete il bisso, quel filo che c’è tra le due valve tirandolo verso di voi. Lavate poi le cozze con un bruschino sotto acqua corrente. Mettetele in una padella e a fuoco vivo fatele aprire, lasciatele intiepidire e poi estraete tutti i molluschi. In una padella mettete un trito di aglio e prezzemolo e fatelo rosolare con un po’ di olio e prima che l’aglio prenda colore bagnate con il vino e quindi unite lo zafferano , i pomodori spezzettati, il timo e l’alloro sbriciolati, salate e pepate. Lasciate cuocere il tutto a fuoco lento per circa 15 minuti e poi aggiungete le cozze fatele insaporire per pochi secondi e spegnete il fuoco. Poi spolverate con del prezzemolo fresco tritato.

Carla

