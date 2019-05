Elezioni Capraia e Limite, Crocetti, Ciuffini e Pavese sugli obiettivi programmatici del Cdx

Il nostro programma è l’unico capace di dare la svolta dopo anni di immobilismo per il comune di Capraia e Limite e insieme al nostro sindaco Niccolò Tani, lo realizzeremo.

Per noi di Forza Italia, dice Diego Crocetti, coordinatore comunale l’impegno in favore delle famiglie è uno dei nostri cardini fondamentali. Ci impegneremo per rivedere le tariffe dell’asilo comunale ed inoltre creeremo dei kindergarten e dei baby parking, dove le mamme potranno lasciare i propri bambini, in tutta sicurezza. Inoltre metteremo on-line l’elenco delle baby-sitter locali qualificate, al fine di avere domanda ed offerta direttamente sul territorio.

Marco Ciuffini, referente comunale della Lega, ritiene che la legalità e la sicurezza siano una priorità del programma, temi su cui non si deve mai abbassare la guardia e per i quali destinare risorse ad hoc e strumenti concreti. In particolare, visto anche l’andamento crescente dei furti nelle abitazioni nel nostro comune, va affiancato allo strumento del controllo di vicinato, un sistema di videosorveglianza capillare e la stipula di convenzioni con istituti di vigilanza privati per il controllo del territorio specialmente negli orari notturni e festivi.

Fratelli d’Italia, col suo coordinatore di zona Federico Pavese, punta alle infrastrutture e alla valorizzazione del territorio: il ponte fra Limite e Fibbiana va fatto al più presto, dopo i tanti ritardi. Come anche va allargato il sottopasso ferroviario fra Capraia e Montelupo, per non intasare più la viabilità. Infine una valorizzazione vera del Montalbano con un turismo ecosostenibile, enogastronomico, percorsi trekking e mountain bike per dare un nuovo slancio al turismo e all’economia. Grazie anche a un servizio di trasporto pubblico locale efficiente e collegato bene alla stazione ferroviaria.

Fonte: Marco Ciuffini Referente comunale Lega

