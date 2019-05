Europee, Elena Vizzotto (Lega) fa tappa a Certaldo

Elena Vizzotto candidata alle elezioni Europee per la Lega ha fatto tappa a Certaldo a sostegno del candidato a Sindaco del centrodestra Damiano Baldini.

Durante il Tour Elettorale ha incontrato i cittadini e ascoltato proposte e

proteste, successivamente il tour si è concluso all'interno di Palazzo Pretorio, gioiello della cittadina medievale cara a Giovanni Boccaccio. Il Palazzo è stato da poco oggetto di restauro e adesso si trova parzialmente chiuso proprio a causa dei restauri non realizzati correttamente, tanto che è stato aperto un contenzioso con richieste danni di svariate centinaia di migliaia di euro. Tutti soldi pubblici.

Elena Vizzotto, al termine degli incontri con i cittadini e simpatizzanti, si è impegnata a far presente la vicenda al capogruppo in Regione Toscana Elisa Montemagni e per avviare una richiesta di approfondimenti anche tramite la commissione regionale competente al fine di verificare il corretto utilizzo del denaro pubblico.

Fonte: Ufficio Stampa

