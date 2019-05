Firenze FilmCorti Festival, presentata la sesta edizione

Dal 30 maggio al 2 giugno a Le Murate. Progetti Arte Contemporanea si svolgerà l’ormai tradizionale e sempre più atteso appuntamento con i film corti a Firenze. Giunto alla sua 6° edizione, e forte dei grandi successi delle precedenti edizioni, il Firenze FilmCorti Festival si aprirà al pubblico giovedì 30 maggio mattina per proseguire fino a domenica 2 giugno, quando in serata saranno premiati i migliori film in concorso, prescelti dalla Giuria presieduta dal regista Mimmo Calopresti, su 700 film iscritti da tutto il mondo. Oggi, nel corso della conferenza stampa di presentazione presieduta dalla Direttrice Artistica de Le Murate. Progetti Arte Contemporanea Valentina Gensini, il Presidente del Festival Marino Demata ha messo in luce gli elementi di innovazione di questa edizione, che si annuncia di grande interesse. Il primo elemento di novità è costituito dalla istituzione dello Spazio Giovani: una sezione inedita costruita in partnership con Le Murate. Progetti Arte Contemporanea e Accademia di Belle Arti di Firenze, in cui, durante le 4 mattinate del Festival, giovani registi provenienti dall’Accademia e dalle scuole di cinema, potranno mostrare le loro opere al pubblico.

Altro elemento di novità assoluta è la proiezione del nuovo straordinario docufilm “Cantiere 2 agosto. Cronaca di una strage”, con la presenza degli autori e delle più importanti cariche istituzionali del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna e della Regione Toscana. Inoltre, nel corso della prima serata, sarà consegnato ad Angelo Tantaro, vice Presidente del Festival, il prestigioso premio “Tatiana Pavlova 2019” per i meriti della rivista Diari di cineclub, di cui è Direttore. Il Festival sarà un’occasione importante per incontri, dibattiti, visioni con ospiti di grande prestigio, da David Riondino, ai registi Matteo Belli, Paolo Sassanelli, Antonietta De Lillo, che presenteranno le loro opere più recenti in prima visione in Toscana e che saranno introdotti dalla nuova Direttrice Artistica del Festival, l’attrice e regista Cristina Puccinelli.

“Con il direttore Rocca e con il Presidente Demata abbiamo fortemente voluto l'inserimento della nuova sezione dello Spazio Giovani per avvicinare i talenti in formazione alla dimensione professionale, invitandoli ad aggiornarsi criticamente attraverso la visione attenta dei corti d'autore e di altri giovani, a valutare in modo fondato e formato il lavoro del filmmaker e anche a produrre nuovi lavori in cerca di linguaggi innovativi” ha dichiarato con orgoglio Valentina Gensini.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI SPECIALI

Giovedì 30 maggio

15.00 Incontro su “Cinema e altre arti visuali” con la partecipazione di Valentina Gensini, Direttrice Artistica de Le Murate. Progetti Arte Contemporanea, Claudio Rocca Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e Marino Demata Presidente del Firenze FilmCorti Festival

17.30 Panel CNA cinema e audiovisivo, Toscana e CNA agroalimentare –Dialogo tra settori per la valorizzazione del territorio 20.00 Consegna Premio Nazionale “Tatiana Pavlova 2019” a Diari di Cineclub. Riconoscimento Nazionale per la Divulgazione dell’Arte Contemporanea

20.30 David Riondino presenta “Corti di carta. Digressione su sonetti, strambotti e affini”. Venerdì 31 maggio

18.30 “Voci-Volto” incontro col regista Matteo Belli sulla voce dell’attore. 20.30 Proiezione del Docufilm “Cantiere 2 agosto. Cronaca di una strage” alla presenza di Simonetta Saliera, Presidente dell’Assemblea legislativa Emilia-Romagna, Matteo Belli, regista, Cinzia Venturoli, storica, Paolo Bolognesi, Presidente dell’Associazione Parenti delle vittime, Eugenio Giani, Presidente del Consiglio della Regione Toscana, Stefania Ippoliti Presidente Italia Film Commission, Valentina Gensini, Direttrice Artistica de Le Murate. Progetti Arte Contemporanea.

Sabato 1 giugno

18.30 Proiezione de film “Il signor Rotpeter” di Antonietta De Lillo con la partecipazione della regista

20.30 Proiezione del film lungometraggio “Due piccoli italiani” di Paolo Sassanelli con la partecipazione del regista

Domenica 2 giugno

17.00 Incontro con il Festival di Edimburgo, proiezione dei film fuori concorso dal Festival di Edimburgo

18.00 Incontro col regista Mimmo Calopresti, Presidente della Giuria del 6° Firenze FilmCorti Festival

20.00 Sul palco, in Piazza de Le Murate, la Cerimonia delle Premiazioni e a seguire spettacolo musicale con il gruppo Nuove Trasparenze.

Il programma completo della rassegna è sul sito https://firenzefilmcortifestival.com/

6° Firenze FilmCorti Festival

30 maggio – 2 giugno Le Murate. Progetti Arte Contemporanea

Piazza delle Murate, Firenze

Orario: 10.00-23.00

Fonte: Firenze FilmCorti Festival - Ufficio Stampa

