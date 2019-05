Franconi (csx) e le sue proposte su viabilità nel villaggio scolastico pontederese

Il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Matteo Franconi espone la sua proposta per risolvere il problema della viabilità nel villaggio scolastico di Pontedera.

Il progetto ha come obiettivo di andare a decongestionare il quartiere durante l'orario di uscita degli studenti dalle scuole della zona.

“La proposta” dice Franconi “è stata elaborata dopo aver ascoltato i residenti, con gli studenti e con il corpo insegnanti”. Il candidato a palazzo Stefanelli afferma, inoltre, di poter attuare questo piano già nei 100 giorni da dopo le elezioni. “Il primo elemento è sicuramente quello degli accessi controllati per l'orario di entrata e di uscita dalle scuole: l'accesso sarà aperto solo alle vetture degli insegnanti e del personale scolastico, dei residenti e degli autorizzati. Da lì, sarà necessario raddoppiare le pensiline nel piazzale dello stadio per far sì che gli studenti possano trovare gli autobus già ad aspettarli sul posto all'ora d'uscita”.

Inoltre, Franconi propone anche un divieto di sosta su tutta la corsia del lato del parco di via Milano (dalle 7.00 alle 14.00 nei giorni scolastici), per agevolare il passaggio degli studenti verso lo stadio. “Se questa sperimentazione andrà bene”, conclude Franconi, “sull'attraversamento pedonale da via Milano sarà finanziata la costruzione di un sottopasso, per garantire al massimo il percorso dei nostri ragazzi e il fluido scorrimento del traffico”.

