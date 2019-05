Il generale Ciceri in visita alla caserma Baldissera per la Medaglia Mauriziana

Questa mattina il vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e comandante interregionale “Podgora”, generale di corpo d’armata Ilio Ciceri ha fatto visita al comando della Legione Carabinieri Toscana presso la caserma Antonio Baldissera per la consegna della Medaglia Mauriziana al personale dipendente in servizio ed in congedo.

L’onorificenza, il cui significato è stato illustrato dal Presidente della Sezione Toscana dell'Associazione Nastro Verde, capitano di vascello in congedo Massimo Lisi, è il più prestigioso riconoscimento che viene attribuito alla carriera militare, fu istituita nel 1839 ed è concessa dal Presidente della Repubblica a coloro che hanno compiuto dieci lustri di servizio militare.

Ciceri, ricevuto dal comandante della Legione, generale di brigata Massimo Masciulli, ha incontrato i comandanti provinciali della Toscana, il Comandante del 6° Battaglione, i Rappresentanti del Cobar e delle associazioni combattentistiche e d’armi. A margine del suo intervento ha ringraziato tutti i militari delle diverse articolazioni della Legione per l’impegno profuso nel fornire risposte sempre più qualificate ed aderenti alle esigenze di sicurezza del territorio e alle istanze dei cittadini, invitandoli a proseguire nell’azione di contrasto ad ogni forma di criminalità diffusa.

