L'appello al voto del circolo PD di Fibbiana

Il circolo del PD di Fibbiana, a conclusione di questa campagna elettorale, invita tutti i Fibbianesi a recarsi alle urne per le elezioni comunali, a prescindere da cosa voteranno, ma invitandoli a diffidare dalle promesse facili e da chi vorrebbe farci tornare indietro e ha dimostrato anche a livello nazionale di promettere tanto per poi non fare niente.

Importante appuntamento saranno anche le elezioni europee che andranno a comporre il parlamento, lì la scelta è facile quanto necessaria: tra chi vuol distruggere la Comunità europea pensando che da soli si possa competere con il resto del mondo e chi, seppur riconoscendone i limiti, vuol provare a cambiarla dall'interno valorizzando le buone pratiche che ci sono.

Anche per le comunali la scelta è a nostro avviso semplice: l'indicazione è per Paolo Masetti Sindaco SCRIVENDO negli appositi spazi le preferenze per i nostri candidati come consiglieri comunali (un uomo e una donna) i Fibbianesi Daniele Bertelli (si può scrivere anche METRO) e Sabrina Campaini. Soggetti che da sempre sono stati a disposizione della nostra frazione e attivi insieme al Sindaco. Masetti per noi Fibbianesi poteva essere una scommessa, ma in questi 5 anni di buon governo ha saputo conquistare la fiducia e la stima di tutti, stando fra la gente, ascoltando e provando dove possibile a risolvere anche le piccole cose, necessarie per una migliore vivibilità quotidiana anche della nostra frazione . Buon voto a tutti!

