M5S Montecatini: "Ecco i risultati del sondaggio sui bus turistici"

Bus Turistici: per la maggioranza dei montecatinesi e dei visitatori di Montecatini Terme l'attuale gestione dei bus deve essere modificata, trovando un sistema alternativo che non permetta l'accesso al centro cittadino.

Questo è quanto esce dal sondaggio che abbiamo promosso in questi giorni ed al quale hanno partecipato gli abitanti ed i visitatori di Montecatini Terme ed è questo l'impegno che mi sento in dovere di prendere: in caso di vittoria del Movimento 5 Stelle, il regolamento dei bus turistici che arrivano sarà completamente rivisto.

Un risultato per certi versi scontato, perché a Montecatini Terme tutti si sono lamentati almeno una volta delle file che si formano quando un autobus si ferma in mezzo alla strada per scaricare i turisti; a "microfoni spenti" anche gli stessi albergatori se ne sono lamentati. Questo non significa essere contrari ai bus turistici in città; al contrario, significa che dobbiamo imparare a gestirli meglio. Per farlo, possiamo partire dal progetto che abbiamo presentato nei giorni scorsi, che prevede una zona centrare chiusa ai bus e dei parcheggi attrezzati esterni alla città dove i turisti possono scendere, rifocillarsi ed eventualmente trovare una navetta elettrica che li porti in hotel. Se riuscissimo ad uscire dal caos generato dall'attuale modo di gestire il bus (dove si tende a chiudere un occhio per avere benefici immediati piuttosto che guardare al futuro) ed avessimo un piano adeguato alle esigenze di una città turistica, potremmo anche pensare alla creazione di un hub di scambio autobus tra Pisa e Firenze, aumentando quindi il volume di bus e turisti che arrivano in città ma diminuendo fino quasi ad azzerare i problemi di traffico. In più, c'è una seconda considerazione da fare e riguarda il rilancio del settore turistico: se, come vogliamo fare, andiamo a cambiare l'offerta turistica della città, cambieranno anche i turisti che arriveranno; potrebbe significare meno gruppi turistici che vengono qui soltanto a dormire e più villeggianti che verranno a vivere e soggiornare in città, arrivando anche con altri mezzi (auto, treno, aereo).

Fonte: Movimento 5 Stelle Montecatini

