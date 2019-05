Macchi (M5S) da Toninelli: "Presenterò un dossier sulla 429"

Oggi pomeriggio (14.30 presso il Palazzo Pretorio ad Empoli) consegnerò al Ministro Toninelli, un personale dossier sulla Nuova 429, la strada “infinita”, causa al contempo, sia del decadimento castellano, sia dell’impossibilità anche di sperare in un rilancio del nostro territorio. Almeno tre amministrazioni (inclusa l’attuale), si sono beate di quest’opera, solo per il fatto che fosse sulla carta, spacciando l’inspiegabile colpevole ritardo, come motivo di godimento per le innumerevoli (sempre rimandate, chissà perchè), effettive realizzazioni. In pratica ogni volta è stato annunciato, dai vari amministratori di turno, un “finalmente, dopo … anni”, che di per sé altro non è che un’ammissione di colpa/e, come il risultato di chissà quali sforzi e meriti personali (ma per favore!). Stavolta il tentativo è quello di far giungere, a chi di dovere, che già si occupa anche della Valdelsa, con il potenziamento della linea ferroviaria Empoli-Siena, le reali storia e vicissitudini di quella infrastruttura, che è ancora (se possibile) più vitale per il futuro di Castelfiorentino, senza le menzogne e fuorvianze finora propinate alla popolazione castellana. Domenica prossima, i castellani hanno la possibilità di imprimere una velocità “diversa” alla realizzazione di questa infrastruttura, finora promessa ma nei fatti negata.

Fabrizio Macchi, candidato sindaco M5S

