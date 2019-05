Maestri alla Fornace, mostra dedicata alla pittura toscana del '900

Fornace Pasquinucci, venerdì 24 alle 21,30 serata di approfondimento con Grazia Arrighi. Tema: la pittura toscana del '900 da Soffici a Talani.

Nel contesto della mostra “Maestri alla Fornace”, in atto alla ex Fornace Pasquinucci di Capraia F.na ( piazza Dori) fino a sabato prossimo con il patrocinio del Comune ed incentrata su quattro grandi artisti dell'area fiorentina, vale a dire Bruno di Maio, Vairo Mongatti, Onofrio Pepe e Domenico Viggiano con omaggio postumo a Sergio Scatizzi nel centenario della sua nascita, il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci, in collaborazione con l'Associazione Turistica Pro Empoli, ha programmato un'interessante conferenza avente ad oggetto proprio l'arte toscana del ‘900, un tema che, pur non facendo specifico riferimento ai pittori in mostra, farà un quadro dei movimenti artistici che la nostra regione ha espresso nel secolo scorso ponendosi in assoluta evidenza nel contesto nazionale e non solo.

Protagonista della serata sarà la professoressa Grazia Arrighi, presidente della Pro Loco Empoli e assidua frequentatrice della Fornace, che ha strutturato il suo intervento con diretto riferimento alle immagini che andrà a proiettare ed intitolandolo: “Da Soffici a Talani, correnti e protagonisti dell'arte toscana del XX secolo”.

La conferenza, prevista per venerdì 24 maggio alle ore 21,30, è ad ingresso gratuito e gli organizzatori si augurano un'alta affluenza di appassionati visto il livello e la competenza della professoressa Arrighi, indiscussa protagonista del mondo culturale empolese.

Fonte: Fornace Pasquinucci

