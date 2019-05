Morte sull'Autopalio, arrestato autista 35enne: manovra errata per distrazione

È finito in manette ieri l'autista del bus caduto in una scarpata lungo l'Autopalio tra Siena e Badesse: il 35enne di Castrovillari è accusato di lesioni e omicidio stradale. Nell'incidente infatti ha perso la vita una 40enne russa e 37 persone sono rimaste ferite. Secondo quanto appreso pare che la manovra errata sia avvenuta a causa di una distrazione. L'autista stava facendo delle manovre sulla plancia del mezzo quando ha perso il controllo dello stesso. Alle 21 di ieri ancora 21 turisti della comitiva erano in ospedale, tra le Scotte di Siena e Campostaggia a Poggibonsi. Gli altri 44 sono rientrati nella notte a Montecatini, dove era partita la gita.

