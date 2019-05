Municipale, Cordone (Lega): "Servono 170 vigili nell'Unione, 25 solo per Fucecchio"

Marco Cordone, in qualità di Segretario della Lega Salvini Premier Empolese Valdelsa, ribadisce la proposta fatta alcuni mesi fa da lui personalmente, e recepita nei programmi dei candidati a Sindaco e delle coalizioni di centrodestra a trazione Lega, per le Elezioni Amministrative dell'imminente 26 maggio, di istituire un Assessorato alla Sicurezza e legalità nei Comuni sopra i 15.000 abitanti, ovvero: Empoli, Fucecchio, Castelfiorentino e Certaldo, con consistente aumento dell'organico della Polizia municipale, indipendentemente dal fatto che la funzione rimanga all'Ente Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa o torni ai singoli Comuni; così tra l'altro - sottolinea Cordone, " Si rispetterebbe anche una raccomandazione della Regione Toscana, che indica la presenza di un vigile urbano ogni 1000 abitanti", il che vorrebbe dire, per un Comune come Fucecchio(FI), dove Marco Cordone è capolista della Lega Salvini Premier alle Comunali del prossimo 26 maggio, un aumento di organico della Polizia locale ad almeno 25 unità che in coordinamento con Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza etc., svolgerebbero un'importante azione deterrente contro una criminalità purtroppo ancora dilagante nei nostri territori(si vedano anche gli innumerevoli episodi di spaccio di droga alle Cerbaie).

Fonte: Lega Empolese Valdelsa

