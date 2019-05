Nove licenziamenti all’Hotel Cerretani, protestano Filcams Cgil e Fisascat Cisl

Hotel Cerretani: ieri a Firenze, presso gli appositi uffici della Regione Toscana, tra sindacati e società si è arrivati a un mancato accordo sulla procedura di mobilità: 9 lavoratrici e lavoratori del servizio facchinaggio e “food e beverage” rischiano il posto di lavoro, in seguito alla esternalizzazione del servizio stesso decisa dall’hotel. Una esternalizzazione, secondo Filcams Cgil e Fisascat Cisl, “dietro cui si celerebbe solo la volontà di licenziare, ed effettuata in spregio delle norme legali e contrattuali, anche di quelle condivise con le associazioni datoriali che hanno seguito la vicenda. Chiediamo che la direzione del Cerretani non effettui i licenziamenti collettivi e apra una procedura di trasferimento di ramo d'azienda: basta con lo scempio delle terziarizzazioni che comprimono diritti e salari di lavoratrici e lavoratori”. Per questo, sottolineano Filcams e Fisascat, “ci batteremo con le lavoratrici e i lavoratori, in ogni sede, in questa giusta lotta”.

Fonte: Uffici Stampa Cgil Cisl Toscana e Firenze

