Nuova pista ciclabile, Trassinelli (M5S): "Esposto in Procura per richiedere il progetto"

Come ultimo atto del proprio mandato il consigliere comunale e candidato a Sindaco a Castelfranco di Sotto, Luca Trassinelli, si toglierà “l'ultimo sassolino dalla scarpa”.

Infatti, il 4 marzo scorso aveva presentato istanza di accesso ai documenti per richiedere il progetto della nuova pista ciclabile.

Come già successo nel passato, non ha avuto risposta per ottenere i documenti richiesti, chiaro sintomo di una pubblica amministrazione priva di un vero interesse per la trasparenza e di una vera intenzione di dialogare con l'opposizione.

Così, suo malgrado, il nostro candidato a Sindaco presenterà in data odierna, nuovamente un esposto alla Procura della Repubblica per l'assenza di consegna dei documenti richiesti.

L'esposto verrà presentato per dimostrare, prima come cittadino e poi come consigliere comunale, che non ci si deve arrendere mai rispetto all'arroganza di certi comportamenti.

Non ci si deve mai arrendere e si deve lottare continuamente e senza sosta, come è stato fatto per tutto lo scorso mandato elettorale al fine di dare speranza ai cittadini.

M5S Castelfranco

