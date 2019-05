Orto-giardino per le scuole, ecco l''Hortus' a Santa Croce

Il complesso degli orti urbani, inaugurato lo scorso anno a Santa Croce sull'Arno, è ormai una consolidata realtà e in questa stagione si presenta in tutta la sua fioritura grazie all'impegno degli oltre 30 ortisti che se ne prendono cura.

Il progetto, voluto dall'Amministrazione Comunale e affidato ad un soggetto gestore formato da varie associazioni di volontariato locali, ha un’importante valenza ambientale e sociale, ma anche una finalità educativa, dato che gli alunni della scuola primaria effettuano ciclicamente visite e laboratori presso la struttura, conoscendo da vicino le diverse colture, osservandone il cambiamento stagionale e facendo piccole esperienze concrete della coltivazione.

La visita agli Orti si arricchisce ora di nuovo interesse; infatti, nello spazio riservato all'Amministrazione è stato progettato e allestito, con la collaborazione delle associazioni e degli ortisti, un esempio di “orto-giardino” medievale.

Nel mondo laico e religioso del medioevo l'Hortus Conclusus era davvero molto diffuso e sorgeva all'interno di ville o monasteri, come testimoniano molti documenti pittorici e molte opere letterarie, tra cui il Decamerone di Giovanni Boccaccio. Era circondato da un muro, suddiviso secondo un preciso impianto geometrico in aiuole e zone definite disposte intorno ad un centro, ospitava una grande varietà di piante ed era abbellito con fiori e alberi ornamentali.

L'Hortus aveva lo scopo pratico di fornire ortaggi per la cucina, erbe officinali per la farmacia e fiori per la chiesa, ma aveva anche il fine spirituale di offrire uno spazio protetto e solitario in cui passeggiare, meditare o pregare.

Sul modello tradizionale e con le modifiche opportune, si è dunque cercato di riprodurre un Orto medievale, con la disposizione, la qualità delle colture e la sua decorazione tipica.

Gli alunni della scuola primaria, guidati dalle loro insegnanti, hanno seguito con attenzione la descrizione del progetto e le notizie sulla sua origine storica, hanno avuto precise informazioni sulle piante utilizzate e sul loro impiego antico e attuale in cucina ed erboristica, ponendo domande e mostrando interesse e curiosità.

In un contesto e in una forma inconsueta, hanno appreso notizie storiche e naturalistiche, vivendo un'esperienza istruttiva e divertente.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

