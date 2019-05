Il 'piano per le imprese' di Poggianti: "Abbattimento delle tasse e meno burocrazia"

Riduzione della Tari del 30 per cento, eliminazione della Cosap per due anni e taglio orizzontale dell’Imu dall’8,7 per mille al 6 per mille, oltre al varo del Piano delle funzioni per ridurre costi e burocrazia nel passaggio tra categorie di destinazione d’uso degli immobili simili. Sono le proposte che Andrea Poggianti, candidato Sindaco del centrodestra ha illustrato alle aziende del Terrafino in un incontro promosso da Forza Italia alla presenza della senatrice Barbara Masini. All’incontro hanno partecipato Samuele Spini capolista Forza Italia, Roberto Fruet, Massimo Masotti e Giorgio Casarotto.

I dati Negli ultimi due anni – dati Camera di commercio – nel territorio empolese c’è stata una drastica riduzione di imprese di 38 unità con in media la chiusura di un’attività ogni 19 giorni.

«Abbiamo ribadito alle imprese le nostre proposte per occupazione, sviluppo e semplificazione – ha detto Samuele Spini - Se un’impresa è incentivata, assume, se è vessata farà l’esatto contrario. La senatrice Masini ha preso l’impegno di fare un’interrogazione sulla geotermia per la produzione di energia a costo zero per le imprese. «Gli strumenti urbanistici sono datati – ha concluso Spini - E’ necessaria una riduzione nei passaggi delle destinazione d’uso. Tra categorie urbanistiche assimilabili non dovrà essere più necessario cedere verde e monetizzare se il cambiamento è funzionale. Il Piano delle funzioni andrà così a velocizzare i passaggi, ad aiutare e facilitare le imprese e le attività del centro storico».

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli