Venerdì 24 maggio 2019, alle ore 9,30 presso la Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia (via San Batolo a Cintoia, 95) si terrà l'Attivo regionale unitario delle delegate e dei delegati metalmeccanic* della Toscana in preparazione delle sciopero nazionale del 14 giugno con manifestazione interregionale, quella per il centro Italia si terrà a Firenze.

Fonte: Cgil Cisl Uil Toscana e Firenze - Uffici Stampa

