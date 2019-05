Terzolle, manutenzione sulle murature degli argini

Ennesimo passao avanti nella maggiore sicurezza e riqualificazione del Torrente Terzolle a Firenze: il Consorzio di Bonifica continua a investire risorse progettuali ed economiche per recuperare tratto dopo tratto il corso corso d’acqua che attraversa Careggi, passando anche all’interno dell’area ospedaliera, e il quartiere di Rifredi, che proprio dall’antico nome del torrente (Rio Freddo) deriva il suo nome.

Dopo i primi interventi della stagione scorsa per recuperare sponde e golene fluviali con la creazione o il recupero delle percorribilità di servizio per una sempre maggiore e migliore vigilanza, manutenzione e fruibilità, il Consorzio sta attuando in queste settimane una preziosissima campagna di risanamento (ripulitura, stuccatura, ripresa di brecce del corpo delle murature) dei muri di sponda e di due briglie del Terzolle tra Viale della Maternità dell’Ospedale e Via Santo Stefano in Pane.

In alcuni tratti, in particolare tra Via delle Oblate e le nuove Cappelle del Commiato, il Consorzio procede anche con la risagomatura della sezione fluviale per la creazione, laddove mancano, di percorrenze di servizio ma anche per una maggiore protezione della fondazione dei muri stessi; le murature perimetrali, alcune anche piuttosto antiche e in larga parte finora mai manutenute e dunque piuttosto compromesse in termini di stabilità, anche se riparate potrebbero rischiare di crollare se scalzati dal basso a causa della capacità di erosione della corrente; il Terzolle infatti è il tipo corso d’acqua dal carattere torrentizio ovvero capace di passare in poco tempo da una quasi totale assenza di acqua a livelli idrometrici e velocità davvero considerevoli.

Analoghi interventi sulle murature sono stati fatti dal Consorzio sul Fosso delle Masse, affluente in destra del Terzolle, in prossimità delle nuove Cappelle del Commiato, tra la confluenza nel Terzolle ed il ponte di Via delle Masse.

