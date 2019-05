Torna Mercatale a Empoli, prodotti di stagione dal contadino alla tavola

Sabato 25 maggio torna l’immancabile appuntamento con il ‘Mercatale in Empoli’, in piazza della Vittoria, dalle 9 alle 13, come ogni secondo e quarto sabato del mese.

Pomodori, cetrioli, cipolle di Certaldo e zafferano coloreranno letteralmente i banchi del mercato dell’agricoltura empolese e toscana.

Ma saranno davvero tanti i prodotti a disposizioni portati dai produttori.

Pane di tutti i tipi, miele biologico, svariati tipi di formaggi, salumi, vino, olio, carne bovina di varie pezzature, succhi e confetture.

In particolare carciofo empolese, baccelli, erbe di campo, cipolle fresche di Certaldo arrivano dalla Belcolle di Certaldo; zucchine, baccelli e i primi pomodori e cetrioli della stagione dalla Bio.Eat di Empoli. Presente anche l’azienda agricola Lorenzo Firenzani di Castelfiorentino con lo zafferano.

Nello spazio esterno, piante e fiori e l’Antica torrefazione della Nocciolina con le arachidi tostate sul posto, piantine di arachide oltre ad un vasto assortimento di semi.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 8 giugno, sempre in piazza della Vittoria.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

