Tragedia sull'Autopalio, plauso di Scaramelli (Pd) ai lavoratori della sanità senese

“Siena ha dimostrato, una volta in più, di essere capace di affrontare le emergenze e di gestire con grande competenza e celerità situazioni sanitarie e assistenziali di pericolo imminente e imprevedibile”. Il plauso ai medici, infermieri e operatori del sistema sanitario senese arriva dal presidente della commissione Sanità in Regione Stefano Scaramelli che aggiunge: “La professionalità dei lavoratori, tutti, del sistema sanitario senese durante la tragedia del bus finito nella scarpata lungo l'Autopalio ha reso possibile la tempestività dei soccorsi e la presa in carico dell'emergenza. A tutti loro- conclude Scaramelli- il plauso per il lavoro svolto e il ringraziamento della nostra comunità che hanno saputo rappresentare al meglio in un momento difficile e delicato dal punto di vista sanitario e psicologico come questo”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana Gruppo Partito Democratico Ufficio Stampa

