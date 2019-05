Use Basket, terzo posto in Toscana per l'Under 20 Gold

Alle final four regionali di Bardalone, terzo posto per l'Use Sesa allenata da Simone Brotini. I biancorossi sono arrivati all'appuntamento decisivo assieme a Mens Sana Siena, Virtus Siena ed Abc Castelfiorentino. Nella semifinale i biancorossi hanno perso contro la Mens Sana 65-55, vincendo poi la finale di consolazione con Castello per 76-71. Per la cronaca il titolo regionale è andato alla Virtus che, in finale, ha vinto il derby per 77-71 dopo un tempo supplementare. Con questa final four si chiude così la stagione della squadra, un campionato senza dubbio positivo con alcuni elementi che hanno dato anche il loro contributo alla salvezza della serie C Silver.

