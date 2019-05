Altro-mercato in rete: la nuova bottega si presenta

Unire la sensibilità verso il mondo del lavoro, della solidarietà, del consumo critico e responsabile, per un commercio equo e che si basi sul rispetto della dignità della persona e della sostenibilità ambientale: questa è la sfida che il Consorzio CO&SO Empoli, la cooperativa Il Villaggio dei popoli e all’associazione il Gees (Gruppo Empolese Emisfero Sud) Gees Emisfero Sud, intendono affrontare insieme.

Dalla correlazione tra gli aspetti, globali e locali, di questa sfida e dalla necessità di affrontarli su entrambe queste scale, è sorta l’esigenza, ma anche l’opportunità, di una nuova collaborazione che vede nella bottega Altromercato di Empoli il suo perno. Per questi motivi il Consorzio CO&SO Empoli, insieme alle due realtà che gestiscono la bottega di via del Papa, hanno deciso di unire le forze per rilanciare il commercio equo e solidale, con uno sguardo attento sia verso il Pianeta, sia verso ciò che a noi è più vicino.

La collaborazione si concretizzerà in tre azioni ben precise: la creazione di momenti di riflessione sul consumo critico e responsabile, l’organizzazione sul territorio di opportunità e occasioni di commercializzazione e diffusione di prodotti del commercio equo e solidale e la promozione e vendita nella bottega Altromercato di Empoli di prodotti e servizi delle cooperative aderenti al CO&SO Empoli.

Il primo appuntamento di questo nuovo percorso sarà giovedì 30 maggio quando, presso la bottega Altromercato, sarà presentata per la prima volta questa nuova collaborazione. Dalle 18.30 ci sarà un aperitivo realizzato nell’ambito del progetto di ristorazione sociale della cooperativa sociale Pegaso, a base di prodotti del commercio equo e solidale.

Fonte: Co&SO Empoli

