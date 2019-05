Bach e polifonia vocale, Andrea Bacchetti al piano e il coro Solo Per Voice

Doppio appuntamento in musica domenica 26 maggio al Relais Santa Croce di Firenze (via Ghibellina 97).

La mattina per gli aperitivi musicali del “Bösendorfer Lounge” , il pianoforte gran coda Bösendorfer Vienna 280 ospite della Sala della Musica, sarà suonato da Andrea Bacchetti con musiche di Bach. Introduce il giornalista Michele Manzotti.

La direzione artistica è del maestro Roberto Prosseda.

Ingresso al concerto gratuito (gradita la prenotazione).

Dopo il concerto è possibile gustare un aperitivo al costo di 10 €

e/o prenotare al Ristorante Guelfi e Ghibellini il light lunch curato dallo Chef Niccolò De Riu, al

costo di 35€ a persona (3 portate, acqua ed un calice di vino).

La sera la Sala della Musica ospiterà lo spettacolo dei “Solo Per Voice”, coro nato dalla collaborazione tra Lucia Sargenti e Federico Piras.

Sulla scia di famosi gruppi vocali come King’s Singers e Pentatonix, il repertorio dei venti cantanti attinge dall’immaginario pop/rock dell’ultimo mezzo secolo, dai Beatles ai Daft Punk, passando per Supertramp e Britney Spears, con incursioni nell’improvvisazione corale (le cosiddette “circle song”).

Il concerto avrà inizio alle ore 21,30.

Ingresso: euro 25 a persona, inclusi spettacolo, consumazione e apericena a partire dalle 20,30.

Fonte: Ufficio Stampa

