Arresto di giovanissimi, Lambertucci: "silenzio preoccupante dell’amministrazione"

"Apprendo inorridito della rapina avvenuta la notte del 24 aprile scorso nel centro storico ai danni di alcuni giovani santacrocesi. Da tempo, come coalizione di centrodestra, andiamo dicendo che vogliamo vivere in un paese sicuro. La gente ha paura e merita risposte certe non slogan o atteggiamenti di chi continua a dire che “va tutto bene”. A livello nazionale la norma sulla legittima difesa va proprio in questa direzione. Nessuno può avere il diritto di entrare in casa della gente ed essere certo di farla franca perché il derubato non può reagire. Anche Santa Croce non è immune da criminalità e questo tipo di reati deve farci seriamente riflettere sul futuro della nostra città anche considerato il grave allarme sociale che le modalità con le quali è stata consumata questa rapina hanno suscitato.

Non ho mai creduto allo sbandierato calo dei reati consapevole che spesso le vittime non denunciano per non avere ritorsioni o per non entrare nella spirale di una giustizia troppo spesso lenta e tardiva.

Occorre procedere in tempi rapidi al controllo del territorio comunale con uomini e mezzi adeguati e all’istallazione di telecamere anche nel centro storico del capoluogo e a Staffoli al fine di garantire maggior sicurezza ai cittadini e trovo, pertanto, completamente scollegato dalla realtà l’atteggiamento di chi, oggi, tergiversa nell’istallazione e continua a dire di non credere nell’efficacia di tali ausili nella lotta al crimine. Il silenzio assordante dell’amministrazione per fatti delinquenziali che, in questi ultimi tempi, hanno imperversato nella nostra città, in ultimo proprio quello del 24 aprile scorso, è una circostanza altamente preoccupante.

Sappiamo bene che le telecamere da sole non possono essere risolutive del problema ma, sicuramente, sono un’efficace arma in più, oltre a maggiori controlli e ad azioni mirate a stroncare la microcriminalità, per la repressione di tali episodi e l’individuazione dei responsabili.

Anche in questo caso, se vi fossero state istallate telecamere in centro e in punti strategici del nostro territorio, si sarebbero potuti individuare con maggior celerità gli autori e, soprattutto, con un minor impiego di risorse e mezzi da parte degli inquirenti e dei carabinieri che ringrazio per il grande e proficuo lavoro fatto per assicurare i criminali alla Giustizia".

Fonte: Ufficio stampa

