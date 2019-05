Elezioni 2019, il M5S presenta il suo assessore alla mobilità in caso di vittoria

Ieri 22 Maggio, oltre alla presentazione dei Candidati alla posizione di Consigliere comunale per le ormai imminenti Elezioni Amministrative, è stata l’occasione per rendere nota la proposta che il M5S di Empoli fa per la posizione di Assessore alla mobilità, patrimonio e fondi comunitari.

Il Candidato è il dr. Giuseppe Vece, persona di esperienza e altamente qualificata.

Nato a Torino il 7 Ottobre del 1967, Laureato in Giurisprudenza a Pisa e Lingue e Letterature straniere a Firenze.

Le sue ultime esperienze chiariscono le capacità che il Dr. Vece può mettere in campo;

Ha lavorato nel comune di Livorno, all’Università di Pisa, presso la Provincia di Firenze e presso l’Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa come responsabile dei trasporti.

Assessore a Livorno dal 2016 con deleghe mobilita ambiente patrimonio e demanio.

La persona giusta nel posto giusto.

Perché noi mettiamo al primo posto la meritocrazia e non le conoscenze o le raccomandazioni.