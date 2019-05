Elezioni 2019, Montelupo nel Cuore: "Ex OPG dipinto come luogo di tortura. No a illazioni"

Mentre per effetto di una convenzione con il Demanio che ne è proprietario, il Comune di Montelupo ha temporaneamente in comodato d'uso la villa medicea Ambrogiana e organizza eventi culturali e visite guidate che possono considerarsi anche positivi, si è però insinuata una corda di troppo, in una cella della sezione detentiva già dismessa da tempo anche prima della definitiva chiusura dell'ospedale psichiatrico giudiziario, ritratta da foto pubblicate sui social.