Elezioni amministrative, l'appello al voto di Alessio Mugnaini (Vivo Montespertoli)

Ci siamo. È arrivato il momento di scegliere, scegliere da che parte andare, scegliere a chi affidare la cura della nostra comunità.

I montespertolesi mi conoscono, sanno che ci sarò sempre, per chiunque, dovunque.

I montespertolesi sanno che amo Montespertoli più di me stesso e che ho deciso di dedicare la mia vita a questo paese.

Noi non lasceremo indietro nessuno, dedicheremo ogni sabato alla presenza nelle frazioni, metteremo tutte le nostre energie a disposizione dei cittadini.

Perché quella che stiamo facendo è una scelta d'amore.

Amore verso la comunità in cui siamo cresciuti.

Amore verso un paese di cui possiamo essere orgogliosi, tutti insieme.

Amore verso Montespertoli.

Per questi motivi, per questa passione che ci anima, vi chiediamo di far parte di questa storia, la storia collettiva di una comunità che sia orgogliosa della propria identità.

Spesso le campagne elettorali sono piene di promesse irrealizzabili.

Io una cosa posso promettervi: che sarò un Sindaco senza appuntamento.

Un Sindaco presente, un Sindaco attento, un Sindaco sensibile alle richieste, alle difficoltà, alle aspettative dei suoi concittadini.

Insieme - con la tenacia di chi ha realizzato uno degli impianti sportivi più importanti della Toscana - cambieremo il volto di Montespertoli: dalle nuove scuole al trasporto pubblico, dal sostegno alle famiglie agli investimenti nelle frazioni, il nostro è un programma concreto, finanziabile nei prossimi 5 anni, attento a tutti i bisogni della comunità.

Montespertoli ha l'occasione di scegliere una squadra capace, pronta a lavorare dal giorno dopo, che "sa come fare", che non si è improvvisata negli ultimi due mesi e che conosce da vicino TUTTA Montespertoli.

Vi chiedo dunque di aiutarmi in questa sfida.

Domenica 26 maggio andate ai seggi, pensate alla Montespertoli dei prossimi 10 anni e fate una scelta: quella dell'amore verso la propria comunità.

Il 26 maggio votate "Vivo Montespertoli", per dare al nostro paese il futuro che merita.

