La sentarice Nisini e il segretario Scipioni incontrano il gruppo Lega: "Diamo una svolta a San Casciano"

Ieri, 23 maggio la Senatrice Tiziana Nisini, accompagnata dal Segretario Provinciale della Lega è candidato sindaco a Vinci, Alessandro Scipioni, hanno incontrato alcuni candidati a Consigliere Comunale della Lega del gruppo di San Casciano in vista delle imminenti elezioni amministrative che si terranno domenica 26 maggio per far sentire la forza della lega ‘diamo una svolta a questo paese anche San Casciano, così come l’italia, è pronta al cambiamento. Il 26 maggio votate lega dalle parole ai fatti’ ha ricordato la Senatrice Nisini!

