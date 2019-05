Elezioni 2019, l’appello al voto del 'maratoneta' Giglioli: "Amo la corsa, adesso lo scatto decisivo"

“Amo la corsa e soprattutto la maratona, so che bisogna partire bene, tenere il passo e non fermarsi mai, andare avanti con tenacia. Assieme a tante donne e uomini disposti a spendersi per un futuro migliore per la nostra comunità ho iniziato questa speciale maratona che è stata la campagna elettorale per San Miniato, adesso serve solo l'ultimo decisivo scatto”. Così il candidato sindaco del Pd Simone Giglioli fa il suo appello per il voto di domenica:

“Siamo un gruppo consapevole delle proprie capacità e delle proprie competenze, persone e professionalità che sanno coniugare capacità di governo e coraggio di innovazione. Abbiamo sia le risorse umane che il programma per costruire per San Miniato e con San Miniato un percorso di crescita e sviluppo nel nome del principio di comunità, per non lasciare indietro nessuno”.

Giglioli è ottimista e non nasconde la sua voglia di mettersi subito al lavoro: “C'è la possibilità di vincere già domenica sera. Sarebbe un segnale importante perché già ho qui in tasca il biglietto con la lista delle prime cose da fare. Perché anche amministrare è un po' come una maratona e anche qui c'è da partire bene: lo possiamo fare già domenica e dalla prossima settimana saremo all'opera assieme ai sanminiatesi”.

Fonte: Ufficio stampa Simone Giglioli

