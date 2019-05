L'appello al voto di FI: "Votate la Lista Civica Insieme Per Cambiare e Susi Giglioli"

Il Coordinamento Provinciale Forza Italia di Firenze invita gli elettori del Comune di Castelfiorentino a votare la Lista Civica Insieme Per Cambiare e la candidata a Sindaco del Centrodestra Susi Giglioli.

Nella lista civica Insieme per Cambiare gli elettori azzurri potranno trovare tra i candidati le migliori competenze da inviare in Consiglio Comunale e, nel caso di vittoria, per il buongoverno di Castelfiorentino.

Non un solo voto di Forza Italia vada al Sindaco uscente Alessio Falorni! Non c'è spazio per le ambiguità e per operazioni poco chiare. Chi vuole più sicurezza, meno tasse, meno burocrazia, più spazio per il privato, anche sociale (no-profit), non può sottrarsi dalla scelta di votare per il centrodestra.