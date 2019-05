Musica barocca dagli Agostiniani: nel pubblico anche l'ex ambasciatore Mortabito

Ancora eventi. Il festival toscano della musica barocca arriva a in città con un concerto di altissimo livello e con una serata che si annuncia d'eccezione. Infatti nel pubblico, ci sarà un ospite di altissimo profilo: Antonio Morabito, già ambasciatore italiano nel principato di Monaco e grande appassionato di musica barocca, che ha da poco pubblicato un nuovo libro dal titolo “Moderne odissee. Viaggio consapevole tra gli irrisolti drammi e i profondi cambiamenti del nostro tempo ” nel quale affronta alcune tematiche di grande attualità. L'evento si terrà al Cenacolo degli Agostiniani, domani sera, sabato 25 maggio dalle 21. Ma prima musici, ospiti e pubblico del Da Vinci Baroque Festival - iniziativa nata cinque anni fa dall'intuizione del maestro Samuele Lastrucci, appena 25enne - si ritroveranno al <Ramerino> di Donato Galasso per un cocktail di benvenuto. Poi musica con la serata <Fasti barocchi> che viaggerà sulle note di Vivaldi, Handel, Telemann, Scarlatti e Bach. In scena ci sarà l'ensamble "L'Archicembalo". L'evento, patrocinato da Comune di Empoli, Comune di Vinci e Regione Toscana, è la seconda tappa del festival che quest'anno ha debuttato a San Miniato e che il primo giugno avrà l'evento clou a a Vinci, nella chiesa di San Giovanni Battista in Greve (dalle 21) dove si terrà il concerto del coro giovanile toscano per il 500 anni dalla morte del Genio Universale. Poi il tour si sposta a Pisa.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli