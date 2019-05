Rimane incastrato nel compattatore di rifiuti: in ospedale un 50enne

Questa mattina un uomo ha subito un incidente sul lavoro rimanendo ferito, nella periferia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, la polizia, i vigili urbani e gli ispettori del lavoro. È successo intorno alle 8 in Via Malpighi e il soggetto, un 50enne, stava guidando un camion per la raccolta dei rifiuti. Mentre stava lavorando si è accorto che il portellone del compattatore dei rifiuti non si chiudeva e verificando cosa potesse essere successo, è scivolato rimanendo incastrato nella macchina. I vigili del fuoco hanno liberato il 50enne portato in seguito all’ospedale San Donato. Sarebbero rimasti compromessi addome e femore. Sono in corso le indagini per verificare le dinamiche dell’incidente.

Tutte le notizie di Arezzo