Acqua nella benzina, gestore di distributore costretto a risarcire cliente

Un cittadino rimasto in panne subito dopo aver fatto rifornimento di benzina ha denunciato alle Fiamme Gialle di Pisa alla frode in un distributore di benzina. A suo dire il gestore aveva 'allungato' con acqua la benzina. I controlli dei militari, eseguiti con campionamenti, asta metrica e passa rivelatrice, presso i serbatoi interrati nell'area di rifornimento, hanno rinvenuto la presenza di quantitativi di acqua oltre i limiti consentiti. Il gestore è stato costretto a risarcire l’automobilista per il danno subìto dalla sua autovettura.

Tutte le notizie di Pisa