Cade dal camion e batte la testa, grave operaio

Gravemente ferito operaio di 44 anni che ha subito un infortunio sul lavoro cadendo dal cassone del camion gru da cui aveva appena scaricato del materiale metallico. E' successo intorno alle 15 nella zona industriale di Reggello. L'operaio ha battuto con violenza la testa ed è stato subito soccorso dai colleghi, e trasportato in elicottero all'ospedale di Careggi dove si trova in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Reggello e personale dell'Asl per gli accertamenti.

