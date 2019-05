Castelfiorentino festeggia la repubblica con un raduno: "Veterane a 2 ruote" in piazza con Avis

Un raduno di moto d’epoca per la Festa della Repubblica. Domenica 2 giugno è in programma a Castelfiorentino la manifestazione “Veterane su 2 Ruote”, promossa dall’Avis in collaborazione con il Moto Club e il patrocinio del Comune, che vedrà protagoniste decine di esemplari di moto e autentici “pezzi” da collezione, per la gioia di appassionati e curiosi.

Giunta ormai alla 22° edizione, la manifestazione è di tipo non competitivo ed è aperta alla partecipazione di moto e sidecar (immatricolate fino al 1998). Il punto di ritrovo è in piazza Gramsci alle ore 9.00, per l’apertura delle iscrizioni e la colazione offerta dall’AVIS. Alle 10.30 è prevista la partenza del giro turistico attraverso i percorsi più caratteristici del territorio comunale di Castelfiorentino e dei dintorni, con sosta a Montespertoli alle 11.30 per un aperitivo (e opportunità di una breve visita alla Mostra del Vino Chianti). Alle 12.15 prenderà il via la seconda parte del giro e, prima della pausa pranzo, sarà eseguita una prova di abilità. Alle 13.00 il pranzo per tutti i partecipanti (accompagnatori e collaboratori), e alle 15.00 le premiazioni.

I premi saranno assegnati alla moto più antica, ai primi dieci classificati nella prova di abilità, al partecipante che proviene da più lontano, al Moto Club più numeroso, alla moto più originale. Altri premi sono previsti per “ogni donna pilota” e a tutti i partecipanti alla manifestazione. Il comitato organizzatore ringrazia per la collaborazione anche la Banca Cambiano 1884 spa, la Prociv Arci e la Rav. Per informazioni sul raduno: Paolo 320 6986049.

L’AVIS coglie l’occasione per rinnovare alla cittadinanza l’appello a donare sangue. Per sapere come si diventa donatore: www.aviscastelfiorentino.it; 0571.628032.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino