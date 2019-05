Elezioni, Agliana al ballottaggio

Elezioni Agliana 2019, è tempo di scoprire chi ha avuto la meglio alle urne alle comunali. Ieri, domenica 26 maggio, si è votato nella città della provincia di Pistoia. Il candidato Luca Benesperi si è classificato primo con il 34,97%.

Il 'primo classificato' Luca Benesperi si è presentato al voto con una coalizione di Centrodestra. Secondo Massimo Vannuccini. Al terzo posto troviamo Mangoni Giacomo. Al quarto Bartoli Massimo. Quinto - e quindi ultimo - Guercini Alberto.

Visto il numero di abitanti superiore a 15mila, a Agliana è previsto il ballotaggio. Visto che il primo alle urne Benesperi non è riuscito a ottenere la percentuale di voti necessaria, si tornerà al voto domenica 9 giugno e si incontreranno i due volti che hanno preso più preferenze. In questo caso si tratta di Benesperi con la coalizione di Centrodestra e Massimo Vannuccini con quella di Centrosinistra.

Gli sfidanti erano i cinque candidati già nominati. Per il centrodestra c'era Luca Benesperi, col sostegno di Fratelli d'Italia, Lega Nord, Forza Italia. Il Movimento Cinque Stelle parteggiava per Massimo Bartoli. Giacomo Mangoni - già sindaco tra il 2014 e il 2019 e smarcatosi dai partiti - aveva le liste di centrosinistra Agliana cambia, Agliana respira, Agliana si muove. Alberto Guercini era candidato con la lista Agliana in comune. Infine Massimo Vannuccini era la proposta della lista Agliana insieme.

