Elezioni Borgo San Lorenzo, Omoboni al ballottaggio con Margheri

Elezioni Borgo San Lorenzo 2019, è tempo di scoprire chi ha avuto la meglio alle urne. Ieri, domenica 26 maggio, si è votato nella città del Mugello e non ci sono stati reali vincitori perché il primo non ha preso almeno il 50% + 1 dei voti e quindi si andrà al ballottaggio.

Il 'primo classificato' Paolo Omoboni, sindaco uscente, si è presentato al voto con una coalizione di centrosinistra. Secondo è arrivato Luca Margheri, a capo della coalizione della Lega. Si piazza in terza posizione Leonardo Romagnoli a sinistra. Quarto Marco Giovannini, quinto Davide Galeotti. Sesto - e ultimo - Luciano Ferri con la lista.

Visto che il primo alle urne XXX non è riuscito a ottenere la percentuale di voti necessaria, si tornerà al voto domenica 9 giugno e si incontreranno i due volti che hanno preso più preferenze.

Gli sfidanti erano i sei candidati già nominati. In continuità con l'amministrazione orientata verso il centrosinistra si era presentato Paolo Omoboni, che negli ultimi cinque anni aveva ricoperto il ruolo di sindaco, con le liste PD, Città Aperta e Civicamente. Il Movimento Cinque Stelle si era concentrato attorno alla figura di Marco Giovannini. La Lega invece aveva optato per Luca Margheri così come la lista Cambiamo Insieme!, ma il centrodestra era rappresentato anche nella lista di Davide Galeotti, il cui partito di riferimento è Forza Italia. Luciano Ferri era in ballo con la lista civica Liga Sindaco, Leonardo Romagnoli invece con Borgo in Comune - Alternativa a Sinistra.

