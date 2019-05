Elezioni Montescudaio, Simona Fedeli ancora sindaco

Elezioni Montescudaio 2019, è tempo di scoprire chi ha avuto la meglio alle urne. Domenica 26 maggio si è votato anche nel comune della Maremma pisana e ha vinto il sindaco uscente Simona Fedeli con il 56,22% dei voti. L'affluenza è stata del 71,53%.

Il vincitore si è presentato al voto con una coalizione di centrosinistra. Secondo dietro di lui è arrivato Andrea Sarti, col 43,78% dei voti, a capo dell'altra coalizione in gara.

Gli sfidanti erano i due candidati già nominati. Per continuare l'impostazione di ispirazione democratica degli ultimi cinque anni si era presentata la lista Fare Comunità che aveva a capo Simona Fedeli, già primo cittadino montescudaino tra il 2014 e il 2019. Dalla parte opposta invece la lista Insieme Per Montescudaio aveva scelto Andrea Sarti come candidato.

Ricordiamo che il comune di Montescudaio non supera i 15mila abitanti (ne ha poco più di mille) e quindi non ci sarà il ballottaggio tra due settimane.

