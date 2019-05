Elezioni Monteverdi Marittimo, scelta la continuità

Elezioni Monteverdi Marittimo 2019, è tempo di scoprire chi ha avuto la meglio alle urne. Domenica 26 maggio si è votato anche nel comune della Maremma pisana e ha vinto il candidato Govi con il 68,94% dei voti. L'affluenza è stata del 76,97%.

Il vincitore Francesco Govi si è presentato al voto con una coalizione di centrosinistra in continuità con il sindaco uscente Giannoni. Secondo dietro di lui è arrivato Alessio Ansemi, col 31,06% dei voti, a capo della coalizione Rommpva,emtp.

Gli sfidanti erano i due candidati già nominati. Dopo gli anni di legislatura con Carlo Giannoni, ha provato a raccoglierne l'eredità la lista con ispirazione più di centrosinistra di Francesco Govi dal nome Crescere Insieme. Rinnovamento Monteverdi Protagonista era invece la lista di Alessio Anselmi.

Ricordiamo che il comune di Monteverdi Marittimo non supera i 15mila abitanti (ne ha poco più di settecento, è uno dei più piccoli al voto in Toscana e il più piccolo del Pisano) e quindi non ci sarà il ballottaggio tra due settimane.

