Elezioni Pieve a Nievole, altri 5 anni di mandato per Diolaiuti

Elezioni Pieve a Nievole 2019, è tempo di scoprire chi ha avuto la meglio alle urne. Domenica 26 maggio si è votato anche nel comune della Valdinievole e ha vinto il sindaco uscente Gilda Diolaiuti con il 48,56% dei voti. L'affluenza è stata del 65,64%.

Il vincitore si è presentato al voto con una coalizione di centrosinistra. Secondo dietro di lui è arrivato Leonardo Cialdi, col 36,83% dei voti, a capo della coalizione di centrodestra. Terzo invece Andrea Pomponio, che con il M5S raggiunge solo il 14,61%.

Gli sfidanti erano i tre candidati già nominati. Il Movimento Cinque Stelle aveva scelto Andrea Pomponio per la corsa al ruolo di primo cittadino. Il centrodestra invece si era presentato compatto: Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sostenevano Leonardo Cialdi. Il centrosinistra invece aveva scelto Gilda Diolaiuti con la lista Uniti per Pieve. Quest'ultima correva per confermarsi alla guida di Pieve dopo il quinquennio da sindaco 2014-2019.

Ricordiamo che il comune di Pieve a Nievole non supera i 15mila abitanti (ne ha poco meno di 10mila) e quindi non ci sarà il ballottaggio tra due settimane.

