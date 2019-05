Evade i domiciliari per derubare pizzeria dove è conosciuto: denunciato

I carabinieri della Stazione di Siena Principale denunceranno per furto aggravato e violazione degli obblighi imposti dalla magistratura, alla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale, un pregiudicato di 38 anni, residente a Sinalunga, dove è sottoposto agli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale di polizia con divieto di soggiorno nel Comune di Siena.

Il 38enne si è introdotto in una pizzeria di Viale Vittorio Emanuele a Siena, mediante l’effrazione della porta d’ingresso, e ha portato via 200 euro dal registratore di cassa. Non ha tenuto conto però sia dell’impianto comunale di videosorveglianza, sia di quello interno alla ditta. L’uomo è stato riconosciuto e denunciato ai carabinieri dal titolare dell locale, un 66enne senese, che ben lo conosceva essendo stato suo cliente, sia dai carabinieri stessi, essendo una loro vecchia conoscenza.

Si confermano ancora una volta il valore e l’utilità degli impianti di videosorveglianza che facilitano l’opera degli inquirenti nel momento in cui procedano ad indagini su una pluralità di situazioni.

