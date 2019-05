La Mostra del Chianti torna a Montespertoli per la 62esima edizione

62° Mostra del Chianti di Montespertoli

DEGUSTAZIONI A TEMA

A cura di Andrea Pizzolato

Venerdì 31 maggio ore 21.30

Sala del Consiglio Comunale

Piazza del Popolo 1 - Montespertoli

"Tutti pazzi per le bollicine! Degustazione di spumanti toscani, italiani e Champagne.”

Champagne dalla Francia, Trento Doc, Franciacorta e Prosecco dal Nord Italia, due spumanti metodo classico dalla Toscana e una Passerina Abruzzese, in un viaggio alla scoperta dei vini più di successo del momento!

A cura di Andrea Pizzolato

Ingresso libero

Max 24 partecipanti info: 3404080400; prenotazione consigliata: mostradelchianti@gmail.com

Chi è Andrea Pizzolato. Nato nel 1989 a San Gimignano si è laureato all’Università di Enologia di Verona e ha lavorato per tre anni come collaboratore tecnico-scientifico del Prof. Roberto Ferrarini in Valpolicella. Ha svolto missione enologiche in America, Spagna, Germania, Francia e Russia. Entusiasta Enologo alla corte di Andrea Franchetti a Tenuta di Trinoro. Socio Assoenologi Toscana.

Sabato 1 giugno ore 18

Sala del Consiglio Comunale

Piazza del Popolo 1 - Montespertoli

"La Valpolicella. Storia e degustazione di un territorio unico.”

Alcuni fra i migliori Valpolicella Classico, Ripasso, Amarone

A cura di Enrico Nicolis

Ingresso libero

Max 24 partecipanti info: 3404080400; prenotazione consigliata: mostradelchianti@gmail.com

Chi è Enrico Nicolis. Classe 1982, dopo la laurea in Enologia all'Università di Enologia di Verona si trasferisce in Nuova Zelanda dove lavora come enologo affinando le sue conoscenze sulle tecniche di vinificazione del Pinot Nero. Rientrato in Italia, inizia un lungo periodo di collaborazione con l’Università di Verona dove ricopre il ruolo di ricercatore. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, è oggi enologo consulente per alcune tra le più prestigiose cantine venete e di altre zone d'Italia.

E' considerato uno dei massimi esperti nella vinificazione di uve appassite. Fondatore della società di consulenza enologica Aretè.

Domenica 2 giugno ore 11.30

Sala del Consiglio Comunale

Piazza del Popolo - Montespertoli

Degustazione riservata ai produttori partecipanti alle 62° Mostra del CHIANTI

A cura di Andrea Pizzolato

Con Alessio Brachi, Carlotta Salvini ed Enrico Nicolis

Chi è Alessio Brachi. Sommelier, fondatore del blog Wine Inside, ma principalmente cultore del vino. Nasce a Firenze nel Maggio del 1985, si avvicina al mondo del vino battendo l'Italia in lungo e in largo. Amante dei vini d'Oltralpe, si specializza su alcune zone vitivinicole francesi, consumando il Gran Sasso a colpi di chilometri. Organizzatore di incontri inerenti a specifiche zone vitivinicole sia italiane che estere.

Domenica 2 giugno ore 18

Sala del Consiglio Comunale

Piazza del Popolo - Montespertoli

"Vino naturale, biologico e convenzionale.

Una degustazione mirata.”

A cura di Enoteca Fiorentina

Con Alberto Bruni, Stefano Bruni, Andrea Pizzolato, Carlotta Salvini, Enrico Nicolis

Ingresso libero

max 24 partecipanti info: 3404080400; prenotazione consigliata: mostradelchianti@gmail.com

Enoteca Fiorentina è uno dei luoghi cult del vino naturale in Italia. I fratelli Bruni hanno aperto la loro attività nel centro di Firenze nel 2013 proponendo menù con rarità gastronomiche e ricevendo dal 2017 il massimo riconoscimento per le enoteche dalla guida Gambero Rosso.

Chi è Carlotta Salvini, nata a Siena, agronoma laureata nel 2013 alla facoltà di Agraria di Firenze. Continua la formazione ottenendo nel 2016 il diploma WSET livello 3 rilasciato dalla Wine Academy di Londra. Diplomata sommelier Fisar nel 2017 si è recentemente classificata miglior sommelier per il centro Italia, candidata alle selezioni nazionali.

Tutte le notizie di Montespertoli