Quarrata si aggiudica il 4° Torneo Carli

E’ Quarrata ad aggiudicarsi il 4° Torneo Carli per la categoria Under 18, battendo in finale Valdera per 69-45 senza grandissimi problemi, mentre nella finale per il terzo e quarto posto vince Empoli su Monsummano per 48-46, anche se si tratta di una vittoria incolore e insapore visto che l'arbitro ha interrotto la partita a poco più di 6 minuti dal termine a causa degli animi che si erano surriscaldati da entrambe le parti. I due coach in comune accordo col direttore di gara hanno deciso di chiudere in anticipo il match che seppur bello e combattuto, stava sfociando in qualcosa di molto distante dai canoni del torneo stesso. Va comunque detto per correttezza che i ragazzi di entrambe le squadre al momento della premiazione si sono riappacificati e chiariti da veri sportivi. Per gli under 14 la spunta Lucca in finale sull'Invictus Livorno per 54-42 mentre nella finale per il terzo e quarto posto i padroni di casa rendono meno amaro questo torneo piazzandosi terzi ai danni degli sportivissimi ragazzi del Baloncesto Firenze con il risultato di 68-57. Come ogni anno, ringraziamo tutte le squadre intervenute, i loro staff tecnici e i genitori, inoltre si ringrazia la Famiglia Carli per la partecipazione e la gentilezza che da sempre li contraddistingue. All'anno prossimo.

Fonte: Pallacanestro Empoli

