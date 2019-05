Spettacolo finale del Liceo Virgilio: 'Sogni traditi' in scena al Giallo Mare Minimal Teatro

Non sarà una prima, dal momento che il gruppo teatrale del Liceo Virgilio, guidato da Maria Teresa De Logu, ha esordito con successo lo scorso 7 maggio alla Rassegna nazionale di teatro scuola a Bagni di Lucca.

Il gruppo teatrale è composto da Vittoria Alfaroli, Victoria Barabasz, Chiara Collana, Micol Fantini, Vincenzo Filice, Gaia Frascarolo, Nicola Fucecchi, Ilaria Ghironi, Giada Grassi, Martina Landini, Pietro Malquori, Lavinia Meocci, Francesca Moretti, Hans Nardi, Viola Nencini, Pryanka Orientale, Emma Pappalardo, Chiara Pippucci e Francesco Santonastasi. Sono studenti dei tre indirizzi – Artistico, Classico e Linguistico - che quest’anno si sono confrontati con un classico della letteratura del novecento, molte volte visitato, e che continua a essere un punto di riferimento educativo. In un periodo come questo nostro contemporaneo, in cui la dialettica verità-menzogna e la mistificazione di notizie (fake-news) ci rende tutti un po’ disorientati. La messa in scena di Sogni traditi è stato un modo per confrontarsi con il tema della comunicazione e della diffusione delle informazioni, e con la loro possibilità di essere manipolate.

Tale tema, nell’opera di Orwell, viene sapientemente e ferocemente sviluppato, fino a farne una lettura imprescindibile per chi voglia acquisire strumenti di difesa dalla propaganda interessata e aneli alla costruzione di un’opinione individuale e non subalterna. Aspetto centrale dello spettacolo è l’educazione: gli animali credono ciecamente alla propaganda perché incapaci di filtrare le informazioni che vengono loro propugnate dal regime. L’ignoranza è dunque un’arma preziosa nelle mani di qualsiasi dittatore, in quanto permette di far credere al popolo ciò che si ritiene più utile: si manipolano informazioni, rovesciando la verità e sfruttando la via della convenienza.

Appuntamento dunque mercoledì 29, alle 21, presso la sede di Giallo Mare Minimal Teatro, in via Veronese 10.

Fonte: Virgilio Empoli - Ufficio stampa

