In Toscana il turismo cresce soprattutto grazie ai Borghi. Il segreto è online

Ancora numeri positivi per il turismo in Toscana che, secondo l’Ufficio Regionale di Statistica nel 2018 ha registrato un nuovo record di presenze, con un aumento di oltre 1,7 milioni di pernottamenti. Cresce in maniera considerevole soprattutto il turismo nei borghi, che in Toscana sono decisamente numerosi, molti dei quali insigniti della bandiera arancione, che incidono ora in maniera considerevole sull’intero comparto. Piccoli centri ricchi di storia e di arte, che, stando agli ultimi dati, registrano un aumento dell’incoming pari al 7,5%, con i turisti stranieri ad incidere per il 45%. Il segreto di tale successo? Internet.

Ad affermarlo è Paolo Bomparola, tra i massimi esperti di online reputation e Presidente della Marketing01, azienda Premier Partner di Google, specializzata in strategie di web marketing e campagne di posizionamento seo e sem. “Spesso chi ha meno in termini di patrimonio storico, investe di più nella promozione, e così è stato ance nel caso dei borghi italiani, che sono riusciti ad attrarre un numero crescente di visitatori anche da mercati esteri. – Spiega Bomparola. – Analizzando le attività in rete degli ultimi 12 mesi, è evidente come operatori turistici e albergatori che operano in centri minori, abbiano avviato un maggior numero di attività volte ad ottenere un miglior posizionamento sui motori di ricerca. Internet fa ormai parte in modo permeante di ogni aspetto della nostra vita, e utilizzando gli strumenti adeguati supportati da una strategia ben studiata, è possibile influenzare in modo considerevole le scelte del pubblico di riferimento”.

L’analisi svolta da Marketing01 verrà presentata in due workshop gratuiti, il primo martedì 28 maggio, presso il Tuscany Hall, Lungarno Aldo Moro 3, a Firenze, e il secondo mercoledì 29 maggio, presso il NH Hotel Siena, in Via La Lizza, 1, a Siena. Gli appuntamenti si inseriscono in un calendario di eventi itineranti che coinvolge diverse città italiane, per approfondire le potenzialità degli strumenti digitali nello sviluppo del turismo.

Secondo i dati raccolti, l’aggiornamento costante del sito web consente un miglioramento nel ranking dei motori di ricerca di circa il 10%, ma se a questo si associano campagne di promozione mirate, come ad esempio quelle AdWords, e la scrittura dei testi in ottica seo oriented, si può crescere anche fino all’80%. Dal momento che le prenotazioni, così come la scelta della destinazione di viaggio, avvengono in rete, si tratta di aspetti tutt’altro che trascurabili. In questo modo, infatti, è più facile intercettare i turisti digitali, aumentando il tempo di permanenza sulle pagine del proprio sito web di quasi il 70%. Migliora del 63% circa anche il numero di utenti che inviano richieste di informazioni o effettuano una prenotazione o acquistano un servizio.

La partecipazione ai workshop è gratuita, ma è necessaria la prenotazione ai link https://www.m01.it/firenze28052019/, per Firenze, e https://www.m01.it/siena29052019/, per Siena.

Fonte: Ufficio Stampa

