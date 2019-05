Valigia abbandonata alla Leopolda a Firenze, artificieri sul posto

Un trolley era stato abbandonato nei pressi della Stazione Leopolda di Firenze. Sul posto gli artificieri dei carabinieri, allertati dalla polizia municipale. Zona isolata e chiusa al traffico, con pesanti ripercussione sulla viabilità in particolare in uscita dalla città, e anche la tramvia è rimasta bloccata.

Alle 21.15 artificieri del comando provinciale di Firenze hanno fatto brillare il trolley sospetto posto sull'aiuola che divide le carreggiate di via fratelli Rosselli,nei pressi della fermata Porta al Prato della linea tramviaria. La segnalazione era stata fatta da passanti alla polizia municipale che attivava le operazioni di bonifica. Il tratto del viale veniva chiuso al traffico dalle ore 19 alle 21.15. All'esito dell'intervento il trolley è risultato vuoto.

Tutte le notizie di Firenze