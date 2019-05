Var Group al NetComm Forum di Milano: e-commerce e confini tra reale e virtuale

Il 29 e il 30 Maggio al MiCo - Milano Congressi di Milano - Var Group sarà al NetComm Forum 2019 , evento di riferimento per il mondo dell’e-commerce e del digital retail. L’evento coinvolge ogni anno circa 15.000 imprese e oltre 200 espositori offrendo uno spazio di confronto puntale e aggiornato sui trend del commercio elettronico. Var Group, in qualità di partner, sarà presente con uno stand dal concept innovativo e sarà protagonista di 3 workshop.

Lo stand, dalla forma circolare, che sarà collocato al Livello 0 - Area L10, vuol essere un’agorà che invita al dialogo, un punto di incontro dove confrontarsi e raccontare in modo informale l’offerta Var Group a supporto della digitalizzazione delle imprese. Presenti infatti dei punti dedicati alle principali specializzazioni delle aziende del gruppo: e-commerce, sicurezza, infrastruttura e realtà aumentata e virtuale.

Al centro di “Piazza Var” verranno esposti alcuni articoli venduti sugli store dei clienti Var Group e, ad accompagnarli, ci saranno dei monitor verticali con maggiori dettagli sui prodotti, simbolo della commistione tra reale e virtuale.

Var Group ha una Business Unit completamente dedicata al mondo digital “ Var Group Digital”. La sua caratteristica fondamentale è affiancare le aziende in tutto il processo che porta dalla identificazione delle opportunità di business e di innovazione fino all’implementazione delle soluzioni passando per la raccolta, l’analisi e la misurazione dei dati e disegnando la user experience degli utenti e le campagne di marketing a supporto.

Con oltre 150 addetti in diverse sedi in Italia, Var Group Digital aiuta le aziende italiane nei processi di innovazione ed internazionalizzazione, grazie alla commistione di competenze tecniche ingegneristiche e informatiche, quelle del marketing, del social media management e digital marketing.

L’approccio omnichannel del Laboratorio Digitale di Var Group permette di progettare soluzioni personalizzate e architetture IT all’avanguardia grazie ad un’elevata capacità di sviluppo applicativo su piattaforme standard di mercato e proprietarie, così da essere specialisti nella creazione di portali e siti web, e-commerce e multi-store, user engagement, app mobile, CRM e digital workplace. - Ha affermato Paola Castellacci, Ceo di Var Group Digital

Oltre allo stand, Var Group, attraverso i suoi professionisti, interverrà nel corso dei 3 workshop dove verranno affrontati temi legati all’Omnicanalità, alla Creative Intelligence e al Digital Export.

Il 29 maggio si parlerà di Creative Intelligence, ovvero come Patrizia Pepe utilzza l’Intelligenza Artificiale online e nel proprio canale retail grazie alla creatività basata sull’analisi dei dati e all’AI che permette di studiare soluzioni per rendere la customer experience on e off line in linea con aspettative e i bisogni dei clienti. Sempre il 29 maggio, Var Group presenterà la nuova divisione “Alisei”, specializzata nell’e-commerce verso la Cina e gli altri mercati asiatici. Var Group è inoltre Global Partner e Vas Certified Provider di Alibaba.com, il più grande marketplace B2B al mondo. Attraverso la partnership con Alibaba.com e UniCredit, Var Group supporta le aziende italiane che vogliono emergere sui mercati internazionali affiancandole in un percorso volto a ottimizzare la loro visibilità sulla piattaforma.

Infine, il 30 maggio, verrà raccontato il caso di successo di Iperceramica che, attraverso l’integrazione dei canali on-line e off-line, realizzata da Var Group, raggiunge una conoscenza del cliente tale da permettergli di offrirgli un’esperienza di acquisto unica e personalizzata tanto sulle piattaforme on-line che in negozio.