Abc, il punto dai vivai in chiusura di stagione

Bis per le due squadre giovanili impegnate nel weekend: l’U13 espugna Lucca 40-84, U18 Gold corsara a Viareggio 65-69.

Under 13

Si chiude con una bella vittoria esterna la stagione dei ragazzi di Calvani e Cioni che espugnano il parquet della Libertas Lucca per 40-84.

Gara a senso unico con i gialloblu padroni del campo dal fin dalla palla a due: il 6-17 del 10′, infatti, diventa 13-47 al 20′ facendo partire i titoli di coda già all’intervallo lungo. Nella ripresa i padroni di casa tentano di riaprire i giochi, ma la formazione castellana amministra il vantaggio accumulato (28-64 al 30′) e l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

I gialloblu chiudono così al 5° posto in Toscana la loro prima stagione di settore giovanile: a loro i complimenti dell’intera Abc!

LIBERTAS LUCCA – ABC CASTELFIORENTINO 40-84

Parziali: 6-17, 7-30, 15-17, 12-20

Tabellino: Rosi 29, Filippello, Ticciati 4, Bertelli 7, Merlini 12, Marchetti 9, Bartolini, Lilli, Damiani 6, Bici 9, Viviani 7, Bernardoni. All. Calvani. Ass. Cioni.

Under 18 Gold

Prosegue la corsa dell’U18 Gold che nella seconda giornata di ritorno della seconda fase espugna il campo del Vela Basket Viareggio per 65-69.

Ottimo l’avvio dei ragazzi di Vertaldi che approcciano con grandissima autorità chiudendo la prima frazione sul 14-23, ma nel secondo quarto arriva puntuale il contro break dei locali che impattano e passano a condurre al 20′ (37-35). Nella ripresa, però, la reazione castellana è da manuale: 14-21 il parziale e inerzia nuovamente in mano ai gialloblu (51-55), che nell’ultimo periodo amministrano e piazzano il blitz.

VELA BASKET VIAREGGIO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 65-69

Parziali: 14-23, 23-12, 14-20, 14-14

Tabellino: Turini 11, Fabrizzi 11, Cavini 22, Talluri 6, Cicilano 9, Castellacci 10, Giannetti, Luari. All. Vertaldi.

