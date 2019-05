Amministrative, il commento della Sinistra per Pomarance Bene Comune

Siamo giunti alla conclusione di questa intensa esperienza che ci ha tutte e tutti arricchiti e coinvolti. È stata una campagna elettorale difficile e faticosa, ma quelli passati sono stati anche momenti di bella partecipazione, condivisione e impegno. Con un risultato del 13,33% "La Sinistra per Pomarance" si aggiudica un consigliere, rappresentato dalla nostra candidata a Sindaco Ilaria Cavicchioli, alla quale va il massimo affetto e la massima stima da parte di tutto il nostro gruppo. Non potevamo sperare in una candidata migliore: persona onesta, di sinceri ideali e grande capacità. La campagna elettorale è finita, ma il nostro impegno no. Come gruppo intendiamo onorare gli impegni assunti con i cittadini durante le assemblee pubbliche, portando in Consiglio Comunale quelle che sono state le richieste e le esigenze emerse, all'insegna di trasparenza e partecipazione collettiva. Vogliamo ringraziare tutti i cittadini che nella giornata di ieri hanno esercitato il loro diritto e dovere al voto: troppo spesso la sfiducia nella politica fa dimenticare quanto è stato faticoso ottenere questa libertà. In particolare ci sarà permesso di ringraziare quei 440 cittadini che hanno riposto fiducia nella nostra lista, che ancora credono che una sinistra utile, onesta e pulita sia necessaria. Come gruppo de "La Sinistra per Pomarance - Bene Comune" sentiamo il peso e l'onore di questa responsabilità e ci impegneremo per fare la nostra parte, sempre insieme e al fianco dei cittadini. Vogliamo poi esprimere i nostri più sinceri complimenti ed i migliori auguri alla nuova Sindaca Ilaria Bacci e a tutti i candidati, eletti e non, di tutte le altre liste. Ci prefiggiamo di fare una opposizione ferma e coerente, ma costruttiva e aperta alla collaborazione, sempre con l'obiettivo del bene comune. "La Sinistra per Pomarance -Bene Comune

Fonte: La Sinistra per Pomarance Bene Comune

Tutte le notizie di Pomarance