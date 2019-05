Ballottaggio San Miniato, Altini (Cdx): "Noi unico cambiamento, Giglioli tende la mano a Guazzini"

“Nel ringraziare tutti i nostri elettori che ci hanno consentito di raggiungere un risultato eccezionale e nell'accingermi a competere per raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti fin dall'inizio di questa impegnativa campagna elettorale - la vittoria finale - appare evidente che la mia candidatura rappresenta ormai l'unica rimasta in campo nel segno della discontinuità e del cambiamento. Per questo motivo quindi offro a tutti gli elettori di San Miniato l'occasione unica ed imperdibile di poter rappresentare, al ballottaggio del 9 giugno, chi vuole uscire dalle logiche vecchie di potere e portare aria nuova nel palazzo comunale di San Miniato.

Rilevo che il candidato sindaco del Pd Simone Giglioli tende la mano alla lista Cambiamenti che non è arrivata al ballotaggio. Legittimo. Ma rilevo anche: che fino all’ultimo il candidato Giglioli affermava che avrebbe vinto al primo turno e mi pare che la sua campagna sia stata sempre condotta nel segno della continuità e non del cambiamento”

Lo ha dichiarato Michele Altini, candidato sindaco del centrodestra appoggiato dalle liste di Forza Italia e Lega e da Fratelli d’Italia, a seguito dei risultati positivi della prima tornata elettorale per il Comune di San Miniato

Fonte: Ufficio stampa

